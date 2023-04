Allemagne: sorti en quarts de Coupe, le Bayern de Tuchel replonge dans ses travers

Pour la troisième saison de suite, le Bayern, lauréat de l'épreuve à 20 reprises, n'atteint pas les demi-finales de la Coupe d'Allemagne, après deux éliminations au 2e tour à l'automne 2020 et à l'automne 2021.

Après des débuts prometteurs et une victoire contre le Borussia Dortmund en championnat, le Bayern Munich de Thomas Tuchel est retombé dans ses travers, éliminé en quarts de finale de Coupe d'Allemagne contre Fribourg (2-1), avec des rêves de triplé envolés.

"C'est difficile d'analyser. Si on regarde le résultat, il y a de la colère. On n'a pas fait un si mauvais match. Mais il nous a manqué la précision dans la dernière action", a commenté Thomas Müller au micro de la télévision publique ARD à la fin de la rencontre.

Pour le Bayern, c'est la quatrième défaite de la saison, dont trois en championnat, et surtout la troisième en 2023.

Mardi soir, dans une Allianz Arena à nouveau plongée dans des températures hivernales et un thermomètre bien en dessous du zéro degré, les Munichois pensaient avoir fait le plus dur grâce à Dayot Upamecano, plus haut que Maximilian Eggestein à la 20e minute de jeu sur un corner de Joshua Kimmich.