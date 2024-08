Angleterre: début gagnant pour Slot à Anfield, Chelsea se rebiffe

Liverpool se maintient dans le quatuor de tête, juste derrière Manchester City, Brighton et Arsenal, après avoir comme eux enchaîné une deuxième victoire en deux journées de Premier League.

Celle de dimanche a plus de saveur encore pour les supporters puisqu'elle s'est écrite dans leur stade fétiche d'Anfield, où Arne Slot a dirigé son premier match, trois mois après la "der" du très aimé Jürgen Klopp (manager de 2015 à 2024).

L'ailier colombien Luis Diaz a transformé l'événement en fête, avec un but en bout de course (13e, 1-0) et une passe décisive pour Mohamed Salah (70e, 2-0), à l'occasion de sa 100e apparition sous le maillot rouge.

Le défenseur central français Ibrahima Konaté a livré une grosse partition également, une semaine après son entrée remarquée contre Ipswich (2-0) à la place de Jarell Quansah.