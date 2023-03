Bleus: quel "onze" de départ contre les Pays-Bas?

La nature a horreur du vide et l'équipe de France, aussi. Les places abandonnées par les néo-retraités Hugo Lloris et Raphaël Varane, entre autres, sont déjà attribuées avant la reprise, vendredi contre les Pays-Bas. En attaque, en revanche, il y a match.

. Défense: contours déjà connus

Si Deschamps maintient quatre joueurs en défense, leur identité ne fait guère de doute: Jules Koundé va garder sa place à droite, Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano vont former la paire axiale, Theo Hernandez sera aligné à gauche.

L'association Konaté-Upamecano, déjà aperçue au Qatar (contre l'Australie au coup d'envoi, durant la prolongation en finale, par exemple), est largement favorite en l'absence de Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez, blessés, et alors que le novice Jean-Clair Todibo et le peu capé Axel Disasi ont été rappelés en renfort après le forfait de William Saliba et Wesley Fofana.