C'est la révolte à Manchester United: des joueurs se soulèvent et réclament le départ de Ronaldo

La situation à Manchester United est absolument intenable. La pression est palpable et les tensions grandissantes au sein du club, après une véritable humiliation subie ce week-end sur le terrain de Brentford (4-0). Un résultat qui ferait suite à l'implosion en interne du vestiaire, selon les infos du Manchester Evening News. Une énorme dispute aurait eu lieu jeudi dernier.

Le problème, ce sont les clans. Le vestiaire serait divisé entre divers groupes de joueurs et les mauvais résultats auraient exacerbé les tensions. Plusieurs groupes auraient ainsi remis en doute le choix de Ten Hag de faire de Maguire son capitaine et de le maintenir dans le onze. Mais c'est aussi Cristiano Ronaldo qui serait la cible de nombreuses critiques. Il serait perçu comme un générateur de mauvaise ambiance en interne, avec de nombreux joueurs qui auraient déjà réclamé à ce qu'il quitte United au plus vite.

Lundi, les Red Devils affronteront Liverpool. Avec une telle ambiance, on peut s'attendre à une tache des plus ardue.