Ce club espagnol présente un maillot très particulier fabriqué à base... d'algues

Le club espagnol du Betis Séville, adversaire de La Gantoise en barrages de la Conference League les 13 et 20 février, a lancé jeudi un nouveau maillot fabriqué à partir d'une algue invasive afin de sensibiliser le public à la crise écologique qui sévit sur la côte andalouse.

Présenté jeudi, ce maillot est fabriqué à partir de plastique recyclé récolté en mer et d'un tissu créé à partir d'algue brune. Baptisée Rugulopteryx okamurae, cette algue s'est rapidement répandue en Méditerranée, affectant la biodiversité, la pêche et le tourisme, et son élimination s'avère coûteuse.