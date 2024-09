Ce sont bien les ligaments: le terrible verdict se confirme pour Rodri

"L'évaluation se poursuit afin de déterminer l'étendue de la blessure et le pronostic attendu" concernant sa durée d'indisponibilité, a précisé le club du nord-ouest de l'Angleterre à propos du joueur de 28 ans, blessé aux "ligaments du genou droit".

Rodri s'est blessé lors de l'affiche du championnat d'Angleterre dimanche entre City et Arsenal (2-2). En grande souffrance et se tenant le genou, il a dû céder sa place au bout de vingt minutes de jeu. La perte de Rodri cette saison pour de longs mois certainement est un coup dur pour le club mancunien en quête d'un cinquième titre consécutif en Premier League et d'une deuxième Ligue des champions, après celle remportée en 2023.