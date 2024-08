C'est dur: Chelsea acte le départ d'un joueur... en lui retirant son maillot

Chelsea ne veut plus de Raheem Sterling. Le club l'a confirmé avec un gest symbolique: en lui retirait son maillot, purement et simplement. Son numéro a ainsi été attribué à un nouveau venu.

Raheem Sterling ne devrait plus faire de vieux os à Chelsea, c'est désormais clair. Le joueur anglais de 29 ans n'entre pas dans les plans de son entraîneur, Enzo Maresca, qui ne s'en est pas caché en conférence de presse. L'ailier l'a appris avec une certaine virulence, puisque hier, les Blues ont annoncé qu'ils retiraient le numéro de maillot de Sterling pour le confier à Pedro Neto, qui vient de signer au club contre une somme de 60 millions d'euros.

Interrogé en conférence de presse, Enzo Maresca a assumé ce choix. Selon lui, le message est clair et le joueur était déjà au courant. "J’ai dit, et je peux le répéter au cas où ce n’est pas clair : j’ai parlé avec Raheem avant le match contre Manchester City. Je lui ai dit qu’il allait avoir du mal à avoir des minutes avec nous, et c’est la raison pour laquelle il n’est pas dans le groupe", a-t-il admis devant les médias anglais.