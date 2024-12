C'est surréaliste: l'entraîneur de l'AC Milan annonce son licenciement... dans sa voiture

Paulo Fonseca n'est plus l'entraîneur de l'AC Milan, a annoncé le club lombard dans un communiqué lundi matin. En poste depuis le mois de juillet, le Portugais a dirigé 24 matchs à la tête du club italien de Serie A.

Avec un bilan de 7 victoires pour 6 partages et 4 défaites en Serie A, l'AC Milan pointe actuellement à la 8e place du classement avec un retard de 14 points sur l'Atalanta Bergame, leader. Fonseca était arrivé en juin 2024 en provenance du LOSC après avoir passé deux saisons à la tête du club français. Il a succédé à Stefano Pioli, dernier entraîneur à avoir remporté le Scudetto avec l'AC Milan en 2022, désormais T1 d'Al-Nassr en Arabie saoudite.

La décision est tombée au lendemain du partage à domicile face à l'AS Rome (1-1) pour le compte de la 18e journée de championnat. "L'AC Milan annonce que Paulo Fonseca est officiellement relevé de ses fonctions d'entraîneur de l'équipe première. Le club remercie Paulo pour son grand professionnalisme et lui souhaite le meilleur pour ses projets", a écrit le club dans son communiqué.

Il compte plusieurs titres à son palmarès dont une Supercoupe du Portugal en 2013 avec le FC Porto et une Coupe du Portugal avec Braga en 2016. Mais, c'est au Shakhtar Donetsk qu'il a connu ses plus gros succès avec trois titres de champion d'Ukraine et autant de coupes nationales (2017, 2018, 2019) ainsi qu'une Supercoupe (2017).