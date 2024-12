"C'est trop de travail": Zlatan Ibrahimovic ferme définitivement la porte à une reconversion comme entraîneur

Zlatan Ibrahimovic, légende du football et désormais conseiller spécial du propriétaire de l’AC Milan, ne se voit pas un jour embrasser la carrière d’entraîneur. Interrogé par Sports Illustrated, le Suédois a expliqué pourquoi ce rôle, bien que prestigieux, ne l’attire pas du tout. "Je ne vois pas d'avenir pour moi à ce poste", a même lancé le Suédois, l'une des plus grandes légendes du football dans son pays.

Alors pourquoiu un tel plan de carrière ne le tente pas ? En réalité, la fonction ne convient pas au rythme de vie souhaité par l'ancien joueur, qui évoque le caractère chronophage et exigeant du métier. "Il faut couvrir tellement de domaines : trouver des idées, préparer les matchs, coacher… C’est un travail jour et nuit. Une année comme entraîneur me semblerait en durer dix. C’est trop de travail pour moi, ça ne m’attire pas", a-t-il détaillé.