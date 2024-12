Cette fois, c'est pour lui: Vinicius élu meilleur joueur du monde aux trophées "The Best" de la FIFA

Vinicius et Bonmati ont été élus meilleurs joueurs du monde lors de la cérémonie "The Best" de la FIFA, ce mardi soir, à Doha. Battu par Rodri au Ballon d'Or, le Brésilien tient finalement une belle récompense individuelle.

Vinicius Junior s'est vu décerner le prix FIFA "The Best" du meilleur joueur du monde à Doha, au Qatar mardi soir. Le Brésilien de 24 ans, vainqueur de la dernière Ligue des Champions avec le Real Madrid, succède à Lionel Messi au palmarès.

Vinicius s'est illustré la saison dernière avec 24 buts et 11 passes décisives en 39 matchs avec le Real. Il devance dix autres joueurs au prix "The Best", dont le Ballon d'Or Rodri. Les différents prix sont attribués sur base des votes des supporters, des capitaines, des sélectionneurs et des représentants des médias. Il n'y avait pas de Belge dans les onze joueurs nommés. L'an passé, Kevin De Bruyne avait fini quatrième.