Coupe d'Allemagne: une finale à chercher pour Nkunku et Kolo Muani

En l'absence des deux mastodontes du foot allemand, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, les Français Christopher Nkunku avec Leipzig et Randal Kolo Muani avec Francfort, ont une finale de Coupe d'Allemagne à chercher mardi et mercredi.

Même si les trois premiers du championnat, respectivement le Bayern Munich, Dortmund et l'Union Berlin, ont échoué en quarts de finale, la tâche pour les deux internationaux français, 13 buts chacun en championnat cette saison, ne sera pas pour autant facile, en déplacement à Fribourg pour le RB et à Stuttgart pour l'Eintracht.