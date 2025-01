Coups de marteau, de couteau: des hooligans sèment le chaos dans les rues de Rome

Quelque 80 ultras de la Lazio ont pris à partie environ 70 supporters du club espagnol venus à Rome pour le match de Ligue Europa qui se tient jeudi soir au stade olympique, selon l'agence AGI.

En plein centre de la capitale italienne, dans le quartier touristique de Monti, les supporteurs espagnols ont été tabassés, et certains ont reçu des coups de couteau. Les agresseurs, vêtus de noir et au visage dissimulé par des capuches, ont eu recours à des fumigènes et à de gros pétards. Des chaises et des tables ont aussi été lancés sur eux, selon le journal Il Corriere della Sera. Ce sont des ultras de la Lazio, dont certains sont connus pour leur sympathie pour l'extrême droite, qui sont à l'origine de ces épisodes de violence, selon la police, qui a saisi tout un arsenal (couteaux, barres de fer, marteaux...).