2 élus dans le top 8, une bataille géniale pour les barrages: qui peut encore se qualifier en Ligue des Champions ?

Décidément, cette phase de ligue de la Ligue des Champions est pleine de suspense. Les batailles font rage à tous les étages à l'aube de la dernière journée, qui se déroulera le 29 janvier prochain. Des batailles qui concernent le top 8, mais aussi la lutte pour les barrages, la grosse nouveauté de cette Ligue des Champions. On fait le point sur la situation précise.

Deux qualifiés dans le top 8

On commence avec le top 8. Pour rappel, les équipes qui y figurent seront qualifiées pour les 1/8e de finale et ne devront donc pas passer par un barrage. Seuls deux clubs sont assurées d'en être, à savoir Liverpool et le Barça, avec 21 et 18 points à leur compteur. Mathématiquement, ils peuvent encore être rejoints, dans ce top 8, par des clubs comme Arsenal, l'Inter Milan, l'Atlético de Madrid, l'AC Milan, mais aussi l'Atalanta, Leverkusen, Monaco, Feyenoord, Lille ou encore le Bayern Munich et la Juventus.