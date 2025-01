Cristiano Ronaldo plante son premier but de l'année 2025: qu'a-t-il de si spécial?

En marquant son premier but en 2025, Cristiano Ronaldo a prolongé une série impressionnante. Cela fait 24 ans qu'il marque au moins un but dans le football professionnel.

Al-Nassr l'a emporté 3-1 hier soir face à Al-Okhdood. Si Sadio Mané a planté un doublé, Cristiano Ronaldo y est aussi allé de sa réalisation avec un penalty converti peu avant la mi-temps.

Avec ce but, CR7 ouvre son compteur en 2025 et surtout, il prolonge sa série d'années consécutives avec au moins un but dans le football professionnel. Le Portugais a systématiquement scoré à au moins une reprise depuis 2002, cela fait donc sa 24e année consécutive.

Pour donner une petite comparaison, Jérémy Doku est né en 2002...