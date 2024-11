"On dédie cette victoire à Raquel": un adjoint de Luis Enrique apprend le décès de sa femme après un match du PSG

C'est une bien triste soirée qu'a vécue Rafel Pol. L'Espagnol est un adjoint de Luis Enrique, l'entraîneur du PSG. Présent hier à Angers, il a assisté à la victoire de son club (2-4), mais il a ensuite appris une terrible nouvelle. Son épouse, Raquel, est décédée d'une longue maladie, qu'elle combattait depuis un bon moment déjà.

L'annonce publique a été faite par Luis Enrique, en conférence de presse, quelques minutes après le coup de sifflet final. "C’est un jour très triste. Une personne très importante du staff a perdu sa femme. L’épouse de Rafel Pol est décédée des suites d’une longue maladie. On vient de l’apprendre, à la fin du match. On dédie cette victoire à Raquel, à Rafel, et à leur famille. On partage leur douleur et on leur envoie beaucoup de soutien", a déclaré le coach parisien.