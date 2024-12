Des trafiquants font brûler sa maison et veulent sa mort: un joueur de Volendam disparaît soudainement aux Pays-Bas

Le FC Volendam, club de deuxième division aux Pays-Bas, est plongé dans l'inquiétude. Depuis le 23 novembre, Elvis Manu, sous contrat au club, n'a plus donné signe de vie.

C'est une affaire très inquiétante qui secoue actuellement la D2 néerlandaise et plus précisément le FC Volendam. Depuis le 23 novembre dernier, Elvis Manu, un attaquant de 31 ans sous contrat au club, a disparu des radars. Il n'a plus donné signe de vie, ce qui inquiète la direction, alors que leur joueur est mêlé à une sombre histoire de trafic de drogue. Sa vie serait même menacée.

Sa maison incendiée

Manu est soupçonné d'avoir été impliqué dans une transaction de drogue qui aurait mal tourné. L’incident aurait provoqué la colère de dealers, qui voudraient désormais se venger en tuant le principal intéressant. Le 23 novembre, la maison du joueur a été incendiée. Une explosion aurait même été entendue sur place. La police de Rotterdam l'affirme: cette attaque est une réponse des trafiquants. Certains d'entre eux avaient même été repérés à proximité du centre d'entraînement du club. Ils auraient observé leur cible et planifiaient visiblement de l'assassiner dans la foulée.