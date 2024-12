Écrasé par un adversaire, son visage devient méconnaissable: le gardien du PSG victime d'une terrible blessure

Gianluigi Donnarumma ne sera pas disponible durant les prochains jours pour le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale française a communiqué l'information sur son site internet jeudi au lendemain de la grave blessure au visage dont a été victime le gardien de but en plein match face à Monaco.

"Victime d'un traumatisme facial avec de multiples plaies, Gianluigi Donnarumma rentrera à Paris ce soir avec l'équipe. Il passera demain des examens médicaux et devra rester inactif pendant plusieurs jours", a écrit le PSG.

Durant la rencontre de Ligue 1 chez les Monégasques (remportée 2-4 par les Parisiens), le portier italien a été blessé au visage après avoir reçu un coup de pied de la part du défenseur Wilfried Singo lors d'un duel. Donnarumma a été soigné pendant plusieurs minutes avant d'être finalement remplacé. Il sera absent pendant plusieurs jours et pourrait donc manquer le 32e de finale de la Coupe de France contre le RC Lens de Will Still dimanche.