Neymar vide son sac et balance sur des supporters du PSG: "Ils ont dépassé les limites"

Près d'un an et demi après son départ du PSG pour l'Arabie Saoudite, Neymar s'est livré dans une interview sur le plateau de RMC Sport. Le Brésilien est tout d'abord revenu sur le début de son aventure parisienne.

Le Brésilien fait référence à la relation compliquée qu'il a eue avec les fans du PSG, qui s'étaient notamment rassemblés devant son domicile pour réclamer son départ. "Pour moi, ils ont dépassé les limites. Notre relation n'était plus respectueuse, alors que moi je les ai toujours respectés… J'étais très triste par la façon dont on m'a traité à la fin".

"C'était pareil pour Messi", lance ensuite le joueur, "Pour moi, il y a eu de l'injustice, car je me suis toujours donné à fond sur le terrain. Je n'ai pas de rancœur, mais j'ai été un peu triste de la façon dont j'ai été traité par les supporters", ajoute-t-il.

Neymar retiendra tout de même du positif de son passage au PSG. "C'est le club où j'ai passé le plus de temps dans ma carrière, six ans. J'ai vécu de très beaux moments, mais également quelques moments tristes. Et ma relation avec les supporteurs fait plutôt partie des moments tristes, malheureusement. Mais au niveau sportif, c'était le meilleur football que j'ai joué. Je suis donc heureux et j'ai la conscience tranquille par rapport à ça", conclut celui qui n'a disputé que sept rencontres avec Al-Hilal depuis son arrivée, en août 2023.