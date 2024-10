Equipe de France: Tchouaméni monte en grade

Comme Adrien Rabiot n'est pas là non plus, "Aurel" hérite également du rôle de patron du milieu des Bleus contre Israël, jeudi à Budapest en Ligue des nations.

Avec la retraite d'Antoine Griezmann et les absences de N'Golo Kanté et Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni va assurer l'intérim au poste de capitaine de l'équipe de France pour les matches d'octobre, confirmant qu'il est un des leaders de la nouvelle génération.

Le Madrilène aux 36 capes (3 buts) s'est imposé comme titulaire à la Coupe du monde 2022, il fait partie de la brigade qui a pris de l'importance dans le groupe après les départs d'Hugo Lloris, Raphaël Varane et Steve Mandanda.

"Je peux comprendre que pour certains qui veulent regarder du très beau jeu, on n'est peut-être pas l'équipe qui joue le mieux. Mais on est l'équipe qui se retrouve le plus souvent dans le carré final. Pour moi, c'est ce qui m'importe", ajoutait-il, sur la même longueur d'onde que son entraîneur.

- "Programmé pour le très haut niveau" -

Également très à l'aise devant la presse, un atout pour un capitaine, Tchouaméni, qui s'est dit "heureux" de cet honneur, a plusieurs cordes à son arc. Il a notamment lancé un média sur YouTube, The Bridge, où il fait dialoguer des champions et des entrepreneurs.

Dans une de ses émission de février 2024, il évoquait un des ressort de son appétit: "Quand vous avez réussi jeune, qu'est-ce que vous allez faire après? C'est pour cela qu'il faut se trouver un nouveau challenge, une nouvelle motivation, sinon on meurt".