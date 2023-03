Euro-2024: Koeman digère mal le mauvais poulet des Oranje

Ronald Koeman est "choqué". Le sélectionneur néerlandais entame son deuxième mandat à la tête des Oranje avec un effectif décimé par une intoxication alimentaire, pour le choc face à la France vendredi à Saint-Denis en qualifications pour l'Euro-2024.

En cause ? "Un virus", d'après la fédération néerlandaise. Mais selon des joueurs, un poulet curry servi mercredi au dîner aurait empoisonné cinq d'entre eux, et non des moindres: l'attaquant de Liverpool Cody Gakpo, les défenseurs Matthijs de Ligt (Bayern Munich) et Sven Botman (Newcastle United), le gardien Bart Verbruggen (Anderlecht), ainsi que Joey Veerman (PSV Eindhoven).