Euro-2024: les Tchèques frustrés et neutralisés par la Géorgie

Dans le groupe F, ce résultat n'arrange aucune des deux sélections puisqu'avant leur dernier match, elles ne comptent qu'un seul point, derrière la Turquie et le Portugal, qui les avaient battus au premier match, et qui s'affrontent à 18h00 à Dortmund.

La République tchèque de Patrik Schick n'a pu obtenir mieux qu'un match nul frustrant samedi à Hambourg contre la Géorgie (1-1), dominée mais qui a ouvert le score par George Mikautadze et prend son premier point dans un Euro.

Leur frustration a augmenté d'un cran lorsque le but d'Adam Hlozek a été refusé après consultation de la vidéo: après son tir à bout portant sur le gardien, le ballon lui a rebondi sur le bras (23e).

Les Tchèques ont nettement dominé mais pourront s'en vouloir des innombrables occasions manquées, que ce soit par maladresse ou sur plusieurs arrêts réflexes du gardien de Valence Giorgi Mamardashvili, et ce dès les premières minutes.

Quatre minutes plus tard, les Tchèques avaient enfin réussi à être assez rapides et ingénieux pour créer des décalages dans la surface, mais en ont trop fait en oubliant de frapper alors que le but leur était offert.

Les dieux du football sont rarement cléments envers le manque de réalisme et la Géorgie, du haut de son premier Euro, s'est chargée de le rappeler. Sur un coup-franc tiré par la star de la sélection Khvicha Kvaratskhelia, un bras tchèque décollé a dévié le ballon, ce qui a provoqué un pénalty après l'assistance de la vidéo.

Le Messin George Mikautadze s'est offert un deuxième but dans la compétition en convertissant cette opportunité sans trembler devant la tribune tchèque (45e+4).