Euro-2024: ogres espagnol et anglais, attention aux Petits Poucets !

Au lendemain de l'élimination de l'Italie, tenante du titre dépassée par la Suisse (2-0), et la qualification de l'Allemagne face au Danemark (2-0), deux autres prétendants au titre visent les quarts de finale.

L'Angleterre, solide à défaut d'être brillante, et l'Espagne, emballante, ne doivent faire a priori qu'une bouchée respectivement de la Slovaquie et de la Géorgie dimanche en 8e de finale, mais attention, cet Euro-2024 n'aime pas les histoires écrites à l'avance.

A Gelsenkirchen, l'Angleterre affronte la Slovaquie à 18h00.

Sur le papier, il n'y a pas photo: les "Three Lions", 5e au classement Fifa et vice-champions d'Europe 2021, doivent voler dans les plumes des "Faucons" slovaques qui pointent au 45e rang mondial et ont déjà égalé le meilleur résultat de leur histoire en atteignant les 8e de finale.

Mais l'Angleterre a joué avec les nerfs de ses supporters durant la phase de poules conclue certes à la première place de son groupe mais avec une seule victoire (contre la Serbie 1-0), deux nuls (1-1 contre le Danemark et 0-0 face à la Slovénie), et seulement deux buts marqués.

- Ecart abyssal -

Cela fait désordre pour l'un des favoris du tournoi qui aligne Jude Bellingham, Phil Foden, Bukayo Saka et Harry Kane, crédités d'un total de 114 buts cette saison avec leurs clubs respectifs.