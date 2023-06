Euro Espoirs: les Bleuets face aux cousins d'Haaland pour une place en quarts

"Maintenant qu'on a battu l'Italie, l'objectif, c'est de terminer premiers de notre groupe", a affirmé samedi Maxence Caqueret, le capitaine des Bleuets. "Comme ça, lors des quarts, on resterait à Cluj, dans notre hôtel où l'on se sent bien, en s'évitant des voyages."

Ses Bleuets ont d'ailleurs déjà rencontré les Norvégiens en amical au mois de novembre et avaient fait match nul (1-1).

Le scénario idéal, dessiné par le milieu de terrain de l'Olympique lyonnais, ne peut s'écrire qu'avec une victoire face aux jeunes compatriotes d'Erling Haaland, défaits par la Suisse (2-1) lors de leur entrée en lice et probablement l'équipe la plus faible du groupe D.

"Et par rapport à l'équipe que l'on avait affronté" a estimé Ripoll, "leur groupe a beaucoup évolué et leur force offensive n'est plus du tout la même. Il n'y a pas Haaland, en tout cas je ne l'ai pas vu, mais ils ont de très bons joueurs."

En novembre, malgré le nul, la France avait pourtant outrageusement dominé la rencontre, ne concrétisant pas une quinzaine d'occasions franches.

"C'est le souci que l'on a remarqué chez nous dernièrement", a acquiescé Caqueret. "Il nous faut plier les matches quand on en a l'occasion, se mettre à l'abri plus tôt. Ce ne sont pas les armes qui nous manquent".