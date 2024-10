Fidèle à lui-même: le tacle de Mourinho envers Manchester City

Pour rappel, il avait terminé deuxième lors de sa dernière saison, derrière un certain... Manchester City, actuellement englué dans un procès contre la Premier League.

Et ça, justement, Mourinho n'a pas manqué de le rappeler. "Nous avons encore une chance de remporter cette Premier League parce que Manchester City va peut-être perdre des points et être puni. Si nous gagnons ce championnat, Manchester United devra payer mon bonus et me donner ma médaille", a-t-il déclaré, tout sourire.

Les Cityzens apprécieront...