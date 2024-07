Foot: Bordeaux rétrogradé en National, chronique d'une chute annoncée

Un monument à terre: les Girondins de Bordeaux, six fois champions de France, ont accepté mardi leur rétrogradation en National (3e division) et vont se tourner vers le tribunal de commerce, en espérant éviter une liquidation pure et simple.

Déjà rétrogradé administrativement en 2021 (de L1 à L2) et en 2022 (de L2 à National), il avait été repêché in extremis avant le début de la saison.

"Le premier pas que l'on a fait c'est l'abandon de créance (à hauteur de 20 millions d'euros) et la baisse du loyer", que la Métropole était prête à baisser à "2 millions d'euros par an en Ligue 1 et 600.000 euros en dessous de la Ligue 1", contre 4,7 millions aujourd'hui, a précisé à l'AFP Christine Bost, qui devait soumettre ces propositions au vote des élus métropolitains en septembre.

Selon une source proche du club, la perspective de devoir attendre ce vote a refroidi les "avocats frileux" du groupe américain, propriétaire de Liverpool, d'autant que les représentants de Fenway ont dit "aux Girondins qu'en rachetant après (un éventuel) redressement judiciaire, ils feraient une bonne affaire".

En cessation de paiement, le club va désormais se tourner vers le tribunal de commerce, a-t-on indiqué de source proche des Girondins.

Les équipes de Gérard Lopez, qui a refusé de remettre la main à la poche cet été après avoir investi près de 60 millions d'euros au côté de ses associés de Jogo Bonito depuis 2021, vont tenter d'apporter des garanties pour que l'instance privilégie le redressement judiciaire à la liquidation.

"Cette option permet d'écraser les dettes et le passif du club. Ça coûte de descendre d'une ou de deux divisions, mais c'est un bon compromis", jugeait-on la semaine dernière dans l'entourage du club, dont les joueurs sont actuellement en stage en Espagne.

Dans l'hypothèse d'un redressement judiciaire, les Girondins espèrent pouvoir rester en National et conserver le statut professionnel ainsi que leur centre de formation, dirigé par Patrick Battiston et Yannick Stopyra, mais ils risquent d'être rétrogradés d'une division supplémentaire (National 2), au niveau amateur.

Comme celui des joueurs, l'avenir du personnel administratif (90 salariés) est en suspens.

"C'est vraiment difficile à vivre", a déclaré à l'AFP un salarié, qui a requis l'anonymat.

"On a peur du licenciement", confie Yannick Patanchon, jardinier, en train de tondre la pelouse d'un terrain du centre d'entraînement. "On attend, on a rendez-vous avec les syndicats demain, on n'en sait pas plus…"

Villy Testedor, supporter de 18 ans, vit, lui, "un drame".

"On a tous grandi avec Bordeaux et on veut voir nos enfants grandir avec Bordeaux. Bordeaux c'est un club historique, il n'a pas le droit de disparaître", a-t-il déclaré à l'AFP.

Les supporters devront attendre longtemps pour voir le club dépoussiérer son palmarès fort de six championnats de France (1950, 1984, 1985, 1987, 1999, 2009), quatre Coupes de France (1941, 1986, 1987, 2013), trois Coupes de la Ligue (2002, 2007, 2009) et une finale de Coupe de l'UEFA en 1996.

