Foot: le Brésil de Vinicius s'incline devant le Sénégal de Mané

Sans sélectionneur titulaire et toujours orphelin de Neymar, blessé, le Brésil de Vinicius Jr, en tournée de préparation en vue des qualifications zone Amsud pour le Mondial-2026, s'est incliné devant le Sénégal de Sadio Mané (4-2) en match amical, mardi à Lisbonne.

Encore en première période, Mouhamadou Diallo avait profité d'un ballon mal dégagé par la défense brésilienne pour rétablir l'égalité d'une puissante reprise du gauche (22e, 1-1).

Puis Mané est entré en scène en provoquant un but contre son camp de Marquinhos (52e, 2-1) et en marquant lui-même un superbe but d'une frappe enroulée dans la lucarne (55e, 3-1), avant de transformer un penalty dans le temps additionnel (90+6, 4-2).

Avant cela, Marquinhos avait tenté de se racheter en réduisant momentanément l'écart d'un but un peu chanceux sur un corner (59e, 3-2).