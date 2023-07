Foot: Manchester United officialise l'arrivée du gardien Andre Onana

Le gardien de but camerounais de l'Inter Milan Andre Onana, 27 ans, s'est engagé avec Manchester United pour cinq saisons, jusqu'en juin 2028, avec une option pour une année supplémentaire, a annoncé jeudi le club anglais.

"Rejoindre Manchester United est un honneur incroyable et j'ai travaillé dur toute ma vie pour arriver à ce moment, surmontant de nombreux obstacles en cours de route (...) C'est le début d'une nouvelle aventure pour moi, avec de nouveaux coéquipiers et de nouvelles ambitions pour lesquelles je vais me battre", a déclaré le gardien dans un communiqué publié par le club.

Le Camerounais succédera dans les cages des Red Devils à l'Espagnol David De Gea, qui a annoncé son départ en début de mois, après douze ans au sein du club mancunien.

Onana retrouvera à Manchester United son ancien coach à l'Ajax Amsterdam Erik ten Hag, avec lequel il avait disputé cinq saisons.