Foot: Philippe Diallo confirmé à la présidence de l'après-Le Graët, la FFF joue la stabilité

En présence de Le Graët, invité, l'Assemblée générale de la FFF, réunie dans un hôtel parisien, a accordé sa confiance à Diallo, ce discret homme de dossiers et de compromis propulsé à 59 ans à la tête de la fédération sportive la plus puissante de l'Hexagone.

L'ancien patron du syndicat des clubs professionnels, devenu vice-président de la "Fédé" en décembre 2021 puis président par intérim à la démission de Noël Le Graët fin février, gardera les rênes de l'instance jusqu'à la prochaine Assemblée fédérale élective, prévue en décembre 2024.

Malgré des voix dissidentes dans le milieu ayant exigé ces derniers mois la démission collective du comité exécutif de la Fédération après des mois de polémiques et un audit interne accablant diligenté par le ministère des Sports, Diallo a été confirmé très largement, avec 91,26% des voix.

"En votant massivement pour moi, vous me faites un très grand honneur. C'est aussi une grande responsabilité que je mesure car nous avons vécu un certain nombre de difficultés ces derniers mois", a réagi le nouveau président à la tribune. "Nous avons traversé des moments délicats, mais nous avons une équipe unie, solidaire et compétente. Dans les mois où ça a tangué, cette équipe a su faire fonctionner la fédération et préparer l'avenir".