France: "Je serai un capitaine différent", affirme Kylian Mbappé

R: "Un bon capitaine c'est quelqu'un qui est avant tout tourné vers l'équipe, qui est capable d'être rassembleur, fédérateur et d'emmener les autres dans son sillage. Il y a des fondamentaux en tant que capitaine. Mais c'est aussi en fonction des personnalités de chacun. Je vais être tourné vers les autres. Je n'ai pas une grande expérience du capitanat et on a des joueurs importants dans l'équipe. Je n'ai pas envie de décider, d'imposer, j'ai envie d'ouvrir la possibilité aux autres de s'exprimer. On est un groupe uni et on a montré lors de nos grandes performances que quand on était tous ensemble et que chacun avait sa place, on était capable de faire de grandes choses. Ce serait une erreur pour moi de bouleverser tout ça."

Q: Comment être un capitaine rassembleur quand on est plutôt tourné vers soi-même?

R: "Je ne vais pas me transformer. J'ai une parole qui est quand même écoutée dans le vestiaire. Il faut juste l'utiliser de la meilleure des façons. Il faut penser au collectif, emmener les autres dans son sillage et être tourné vers le même objectif, qu'il n'y ait pas un décalage entre moi et mes coéquipiers, qu'on forme un seul groupe, que l'on soit unis."