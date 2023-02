France/Foot: Noël Le Graët, l'habile politique à l'image abîmée

Entrepreneur et baron breton, Noël Le Graët s'est forgé un destin national en dirigeant le football français avec poigne et habileté avant de perdre lucidité et soutiens, à 81 ans, dans une fin de règne ternie par des paroles "déplacées" et de graves accusations de harcèlement moral et sexuel.

Né un 25 décembre dans une famille pauvre des Côtes-d'Armor (nord-ouest), l'ex-président de la Fédération française de football (2011-2023) se fait un nom à Guingamp, où il fait fortune dans l'agroalimentaire, propulse le club local, l'En Avant, du monde amateur à la Coupe d'Europe et dirige la mairie.

Le fondateur du groupe Le Graët (800 salariés), spécialisé dans la pêche, les conserves et les surgelés, s'impose dans la France du foot en présidant la Ligue professionnelle (LNF, ancêtre de la LFP) de 1991 à 2000.

"NLG" renforce sa stature en procédant à un toilettage de la gestion des clubs, avec l'instauration de la DNCG (le gendarme financier des clubs français) et en entrant en collision frontale avec Bernard Tapie au moment de l'affaire VA-OM en 1993.

L'ancien représentant en électroménager et hi-fi poursuit son ascension au sein de la Fédération avec la vice-présidence en 2005 puis la présidence en 2011, en remplacement de Fernand Duchaussoy, alors que le foot français est en plein marasme. "Il a été battu ce gentil monsieur. J'ai beaucoup d'estime pour lui mais il sort d'où là? De la naphtaline un petit peu, non? Il était président et il a été battu, je n'y peux rien", lâche-t-il en 2017 après une remarque de son prédécesseur, employant une formule acide comme souvent face aux critiques.

- "Monstre politique" affaibli - Elu sur les ruines du fiasco de Knysna, le "Prez" comme il est surnommé au siège de la FFF, redore progressivement l'image de l'équipe de France, qu'il transforme en poule aux œufs d'or bien avant le 2e titre mondial de 2018, avec deux leviers: le juteux contrat avec Nike et la reprise en interne des droits marketing des Bleus. Son troisième mandat complet à la tête de la FFF apparaît cependant comme celui de trop. L'octogénaire se rend coupable de "prises de position publiques déplacées" et exerce un pouvoir "très centralisé" qui génère "des dysfonctionnements et des logiques claniques", selon la récente mission d'audit lancé par le ministère des Sports. Son "comportement inapproprié" vis-à-vis des femmes, qui lui vaut une enquête pour harcèlement sexuel depuis mi-janvier, ainsi que "la consommation excessive d’alcool" sont également pointés du doigt par les inspecteurs. Autrefois présenté comme un "monstre politique" par ses proches, celui qui a survécu à une leucémie lymphoïde semble avoir perdu une partie de cette habileté, s'accrochant à son poste alors que tout le monde, ou presque, le lâche.