"Il a encore mal": les nouvelles ne sont toujours pas bonnes pour Kevin De Bruyne

"Il a encore mal"

Kevin De Bruyne est pourtant de retour, depuis déjà plusieurs jours, aux entraînements collectifs de son club. S'il n'a plus joué depuis le 18 septembre, le Diable Rouge est donc bien sur la voie du retour, mais tout est plus lent, la faute à son âge et à la prudence des médecins, qui veulent éviter des problèmes plus graves pour l'un des capitaines du club.

"Il se sent mieux à l'entraînement, mais pour arriver au niveau dont nous avons besoin en compétition, quand il faut frapper, là, il a encore mal. Il ne se sent pas bien et Kevin doit se sentir bien pour exprimer l'immense talent qui est le sien. Nous pensions qu'il allait revenir plus tôt, mais c'est pour cela que je ne suis pas docteur", a précisé Pep Guardiola.

Kevin De Bruyne sera-t-il dès lors prêt pour affronter Bournemouth samedi ? Ou faudra-t-il encore attendre quelques semaines, peut-être après la trêve internationale de novembre ? L'avenir nous le dira.