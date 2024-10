La fin de l'aventure à Manchester City ? Un club américain aurait approché Kevin De Bruyne

L'avenir de Kevin De Bruyne fait l'objet de nombreuses discussions. On le sait, le Diable Rouge arrivera au bout de son contrat avec Manchester City en fin de saison. De quoi attirer certains clubs, y compris aux États-Unis.

En effet, le club de San Diego serait très intéressé par le profil du milieu offensif belge. Le club américain, créé il y a moins d'un an et demi, découvrira la MLS l'an prochain en devenant une nouvelle équipe en conférence ouest. Ils n'ont donc encore que peu de moyens financiers, mais selon le Laatste Nieuws, le club aurait tout de même approché le clan de De Bruyne.

Si aucune offre concrète n'aurait encore été formulée, la direction aurait tout de même eu de premières discussions avec l'entourage du Diable Rouge afin d'évoquer son futur. Rien n'en est encore ressorti à ce stade. Kevin De Bruyne peut aussi compter sur l'intérêt de clubs saoudiens, mais espère surtout encore poursuivre son aventure à Manchester City. Des médias anglais annoncent cependant qu'en cas de départ, les USA tenteraient le Belge, qui préférerait ce plan à celui d'un départ vers le Golfe.

Notez aussi que Manchester City dispose d'une franchise aux USA, le New York City FC. Aucun lien n'a encore été fait entre De Bruyne et cette formation, mais il est intéressant de le noter. Le club anglais va sans doute aussi attendre l'avis de son futur directeur sportif, Hugo Viana, et tenter de régler de front la question de l'avenir de Pep Guardiola, dont le contrat expire lui aussi en juin prochain.