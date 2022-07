Il est arrivé: voici les premières images de Robert Lewandowski au FC Barcelone (vidéos)

Robert Lewandowski est arrivé dimanche à Barcelone où l'attaquant polonais du Bayern Munich a trouvé un accord avec le Barça. Son époque en Bundesliga avec le club bavarois s'achève après huit saisons.

Le prodigieux attaquant, qui aura 34 ans le mois prochain, espère pouvoir faire de même avec le Barça qu'il veut aider à reconquérir des titres. "Xavi a un bel avenir comme entraîneur et je veux en faire partie", a expliqué Robert Lewandowski dans une vidéo postée par son nouveau club lundi matin avant de passer les examens médicaux traditionnels. "Enfin, je suis là. Pour profiter d'abord un peu de Barcelone", a raconté Robert Lewandowski après une petite balade sur la plage.

"Les derniers jours ont été très longs, mais au bout du compte, le deal est fait et je peux me concentrer sur un nouveau chapitre de ma vie, sur un nouveau défi. Je suis un gars qui veut gagner, pas seulement des matches, mais aussi des titres. Je voulais une fois jouer en Liga dans un grand club. Barcelone est ma prochaine étape et je veux saisir cette opportunité. Pour ma vie privée aussi, c'est une nouvelle vie. Je sais que pour le Barça, il est temps de revenir au sommet et de remporter le plus de titres possibles. J'ai parlé à Xavi et depuis le début, je suis en phase avec ses idées. Cela a été une décision facile alors d'opter pour Barcelone. Je veux gagner des titres et je sens que c'est possible avec Xavi. Il a été un très bon joueur et c'est un très bon entraîneur. Il a un très bel avenir et je veux en faire partie. Le but est d'aller le plus haut possible. Il y a des joueurs de très grandes qualités et, ensemble, on peut viser très haut."