Il a fait le show: Ronaldinho claque un magnifique coup franc lors d'un Clasico des légendes

Hier soir, une rencontre a eu lieu entre les légendes du FC Barcelone et du Real Madrid. Un match où Ronaldinho s'est particulièrement illustré.

Il y avait du très beau monde hier soir sur la pelouse du Khalifa International Stadium de Doha. Et pour cause : un match entre les légendes du FC Barcelone et du Real Madrid.

Parmi les artistes sur le terrain, l'un s'est particulièrement illustré. Son nom ? Ronaldinho. Le Brésilien, auteur de plusieurs gestes techniques, a régalé les supporters avec un magnifique coup franc. Se terminant sur un match nul (2-2), c'est finalement Barcelone qui s'est imposé aux tirs au but (4-2).