The Best FIFA Football Awards: aucun joueur belge dans la liste des nommés

Aucun Belge ne figure dans la liste des nommés aux différents prix des The Best FIFA Football Awards dévoilée vendredi par la FIFA, l'instance mondiale du football.

L'Espagnol Rodri (Manchester City), lauréat du Ballon d'Or et meilleur joueur de l'Euro, son jeune compatriote Lamine Yamal (FC Barcelone), le Norvégien Erling Haaland (Manchester City), l'Allemand Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) et l'Argentin Lionel Messi (Inter Miami), double tenant du titre, complètent la liste des nommés.

Onze candidats peuvent prétendre au titre de Joueur de l'année. Le Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions, se taille la part du lion en ce qui concerne les nominations avec six représentants : l'Espagnol Dani Carvajal, l'Uruguayen Federico Valverde, l'Anglais Jude Bellingham, le Brésilien Vinicius Jr. ainsi que le Français Kylian Mbappé, qui a rejoint les Madrilènes durant l'été après avoir disputé la saison passée au Paris Saint-Germain, et Toni Kroos, qui a pris sa retraite après l'Euro.

La liste des nommées au trophée de Joueuse de l'année comprend seize noms. L'Espagnole Aitana Bonmati (FC Barcelone), tenante du titre, sera candidate à sa propre succession. Les autres nommées sont ses compatriotes Mariona Caldentey (FC Barcelone/Arsenal), Ona Batlle (FC Barcelone) et Salma Paralluelo (FC Barcelone); les Anglaises Keira Walsh (FC Barcelone), Lauren Hemp (Manchester City) et Lucy Bronze (FC Barcelone/Chelsea); les Américaines Lindsey Horan (Lyon), Mallory Swanson (Chicago Red Stars), Naomi Girma (San Diego Wave), Sophia Smith (Portland Thorns) et Trinity Rodman (Washington Spirit), la Zambienne Barbra Banda (Shanghai Shengli/Orlando Pride), la Norvégienne Caroline Graham Hansen (FC Barcelone), la Jamaïcaine Khadija Shaw (Manchester City) et la Malawienne Tabitha Chawinga (Paris Saint-Germain/Olympique Lyon).

Les différents prix seront attribués sur base des votes des supporters, des capitaines, des sélectionneurs et des représentants des médias. Les amateurs de football ont jusqu'au 10 décembre pour voter sur le site de la FIFA.