Un ancien international français estime avoir "presque honte" de son sport: "Le foot actuel est en train de se ridiculiser"

Gaël Givet, ancien défenseur de renom passé par Monaco, Marseille et Blackburn, ne cache pas sa déception face au football moderne. Dans une interview accordée à Nice-Matin, l'ex-joueur aux 12 sélections en équipe de France s'est exprimé sans détour : "Ce qui me dérange, c’est que le foot actuel ne ressemble plus du tout à celui que j’ai connu. Ça se dégrade à tous les niveaux."

Il pointe du doigt une mentalité chez certains joueurs qu’il juge superficielle : "Les joueurs pensent d’abord à avoir une belle chérie et à se mettre en photo sur les réseaux avec leur belle voiture plutôt que de penser au terrain."