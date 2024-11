"Je me faisais dessus et lui, il dormait": une image de Yamal endormi avant la demi-finale de l'Euro a rendu fou l'un de ses coéquipiers

Un calme déconcertant

Alors que ses coéquipiers semblaient tendus, la sérénité du joueur de 16 ans a surpris tout le monde. Nico Williams, son coéquipier et proche ami, raconte dans le documentaire : "On allait jouer une demi-finale à l’Euro. Je me faisais dessus et lui, il dormait. Ce gamin… comment pouvait-il dormir dans un match aussi important ?"

Ce documentaire, qui promet de dévoiler d’autres moments marquants, souligne à quel point ce jeune joueur est déjà une source d’inspiration pour ses coéquipiers et les fans du ballon rond.