"Il a raison": Thibaut Courtois se lâche et soutient l'idée d'une grève des joueurs pour dénoncer le calendrier

Thibaut Courtois ne serait pas opposé à l'idée d'une grève des joueurs. Le Diable Rouge l'a révélé dans un live twitch d'un streamer espagnol. Il répondait ainsi aux propos de Rodri, le joueur de Manchester City, qui annonçait qu'une grève des joueurs était possible pour dénoncer le calendrier surchargé. Les joueurs sont de plus en plus nombreux à taper sur le clou à ce sujet.

Visiblement, Thibaut Courtois est d'accord avec eux. "Il a raison. Il y a trop de matchs et trop de blessures", a-t-il déclaré à Ibai Llanos en réaction aux propos de Rodri. Selon lui, les instances feraient bien d'écouter les joueurs, qui sont visiblement à bout de souffle. "Avec la Ligue des Nations et la Coupe du monde des clubs, ce sont encore des matchs qu’on ajoute au calendrier. Les gens disent que nous gagnons beaucoup d’argent, que nous ne pouvons nous plaindre et c’est vrai. Mais il faut trouver un équilibre, parce que les meilleurs ne pourront pas jouer tout le temps", a précisé le portier du Real Madrid.