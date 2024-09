Des petits challenges et des vannes: les révélations géniales de Thibaut Courtois sur sa relation avec Mbappé

Thibaut Courtois a un nouvel adversaire redoutable pour s'entraîner au Real Madrid. Le Diable Rouge et ses équipiers ont en effet accueilli un certain Kylian Mbappé au club cet été. La superstar française, qui a marqué 5 buts en 7 apparitions cette saison avec les Espagnols, s'entraîne au quotidien avec notre compatriote.

"Des petits jeux"

Visiblement, la relation entre les deux stars est très bonne. Interrogé par Canal +, Thibaut Courtois en effet révélé qu'il avait rapidement noué un lien solide avec le Français. Entre humour et sérieux, puisque les deux se cherchent pendant les entraînements, histoire de se lancer des défis. "On a des petits jeux", a admis, avec le sourire, le gardien belge. "L’autre jour avant le match, c’était lui contre moi. Il me dit: ‘je vais te mettre un but aujourd’hui’. Je lui ai arrêté un tir et je lui parle. Après, il a tiré sur le poteau et me dit: ‘t’as trop de chance’. Je lui ai arrêté un penalty, parfois, il met un but. On se taquine un peu. C’est toujours chouette de se mesurer à un joueur de cette qualité. Ça me pousse à faire mieux et lui aussi", a expliqué Courtois.