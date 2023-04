Ils remportent une vente aux enchères et obtiennent des tickets pour Manchester United... Puis les brûlent

Cette action s'explique par la rivalité qu'entretient Manchester United avec Leeds United en Premier League. Bien moins connue que celle de ManU face à Manchester City ou Liverpool, mais pas moins féroce.

Surnommée the Roses rivalry, elle oppose les deux clubs pour des raisons avant tout géographiques et historiques, puisqu'ils viennent de deux régions limitrophes mais antagonistes : le Lancashire et le Yorkshire. En effet, les deux comtés étaient ennemis durant la Guerre (civile) des Deux-Roses, dans les années... 1400. Une rivalité qui a traversé les âges et se traduit désormais dans le football.