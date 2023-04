Italie: pour le Sud, un scudetto synonyme de "fierté"

Depuis vingt ans, le scudetto a été monopolisé par trois clubs, les plus riches du pays: la Juventus Turin, l'Inter Milan et l'AC Milan (74 titres cumulés).

Avec le sacre attendu de Naples, possible dès dimanche, le "Mezzogiorno" se réjouit de voir revenir dans le sud pauvre de l'Italie un titre de champion qui a rarement échappé aux puissantes équipes du nord.

Dans l'histoire plus que centenaire du Championnat d'Italie, les seuls titres ayant échappé au nord sont ceux arrivés dans la capitale (trois pour l'AS Rome, deux pour la Lazio), celui du Cagliari de Gigi Riva en 1970 et les deux du Napoli de Diego Maradona en 1987 et 1990.

C'est donc un authentique événement auquel se préparent Naples, la Campanie et par capillarité le Sud. Même si certains Napolitains nostalgiques soulignent que leur club, passé en 2004 dans les mains du producteur de cinéma Aurelio De Laurentiis, n'est plus si différent des grosses cylindrées du nord au niveau de l'organisation et des moyens.

Le titre sera en poche ce week-end, à six journées de la fin, si Naples bat la Salernitana samedi dans le derby de la Campanie et si la Lazio, deuxième, ne l'imite pas dimanche contre l'Inter Milan.