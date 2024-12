"Je payerais pour voir ce genre de joueur": Thierry Henry s'enflamme et rend un hommage exceptionnel à Eden Hazard

Lors de son passage à Chelsea, entre 2012 et 2019, Eden Hazard est devenu une icône du club et un phénomène du championnat. Pour Thierry Henry, son héritage est particulier, parce qu'il va au-delà de son palmarès, qui aurait pu être plus garni vu le talent dont il disposait. "Il y a certains joueurs qui font ce qu’on leur demande dans certaines situations. Eden, lui, il faisait mal à l’adversaire dans n’importe quelle situation, depuis n’importe quelle position. Le nombre de buts en solo qu’il a marqués. Pied gauche, pied droit, en pivotant, c’est un football à part entière pour moi. Je payerais pour voir jouer ce genre de joueur", s'est exclamé le Français, images à l'appui.

Pour lui, Hazard a fait preuve d'une grande honnêteté lorsqu'il a décidé de casser son contrat, en accord avec le Real Madrid, après un échec retentissant en Espagne. "C’est un amoureux du jeu. Il ne veut pas se prendre la tête, il veut juste monter sur la pelouse, jouer un match et puis profiter de la vie et de ses vacances avec sa famille. Et il s’est toujours dit que s’il n’était plus assez bon, il partirait et c’est ce qu’il a fait", a rappelé l'ancien adjoint des Diables Rouges.

Enfin, Henry estime compréhensible que de nombreux coachs aient lâché leurs plans tactiques pour donner le ballon à Hazard. "Il fallait juste lui donner la balle, il trouvait des solutions", a plaisanté l'ancien attaquant des Bleus. Que de jolis compliments.