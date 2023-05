"Je t'aime mon pote": le bref échange entre Declan Rice et un jeune supporter de West Ham émeut les internautes

Hier avait lieu la rencontre entre West Ham et Manchester United. Un match à enjeu puisque l'un devait assurer son maintien en Premier League, et l'autre sa qualification pour la Ligue des Champions, à 4 journées de la fin. Ce sont finalement les Hammers qui se sont imposés par le plus petit écart via les pieds de Mohamed Said Benrahma (1-0). Les joueurs de West Ham et leurs fans pouvaient avoir le sourire, comme en témoigne une vidéo tournée après le match.

Declan Rice, international anglais (24 ans, 41 sélections), a croisé la route d'un jeune fan alors qu'il se rendait aux vestiaires. Mais le petit garçon pleurait, chose étonnante vu la victoire triomphante de son équipe favorite. Le joueur lui a alors demandé "ça va mon frère ? Pourquoi tu pleures ?", avant de le serrer dans ses bras.