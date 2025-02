"Je vais le chérir": José Mourinho ne cache pas son émotion après avoir reçu un cadeau de Jan Vertonghen

Jan Vertonghen et José Mourinho se connaissent bien. Les deux hommes se sont côtoyé entre 2019 et 2020 du côté de Tottenham, lorsque le Special One était l'entraîneur des Spurs. Il y utilisait régulièrement l'ancien Diable Rouge, dans une paire défensive remarquable formée avec un certain Toby Alderweireld à l'époque.

Hier, les retrouvailles entre les deux étaient d'ailleurs touchantes. Les deux hommes se sont congratulés avant le coup d'envoi et Vertonghen en a profité pour faire une surprise à son ancien entraîneur. Selon le Nieuwsblad, le défenseur belge a offert un de ses maillots à son ancien mentor. Ce qui l'a profondément touché.