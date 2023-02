L1 : Auxerre casse la dynamique naissante de Lyon

Mené à la mi-temps (1-0), Auxerre s'est relancé pour le maintien et a cassé la dynamique naissante de Lyon en s'imposant 2 à 1 aux dépens d'un OL très décevant, vendredi au stade Abbé-Deschamps en match de la 24e journée.

L'Olympique lyonnais restait sur six rencontres sans défaite, toutes compétitions confondues, et notamment sur un beau succès face à Lens (2-1).

Les hommes de Laurent Blanc, malade et absent à Auxerre, remplacé par Franck Passi, demeurent coincés dans le ventre mou du classement, au 9e rang à six longueurs de Lille (5e) en attendant les rencontres de samedi et dimanche.

Les chances d'accrocher l'Europe par le championnat pour l'OL s'amenuisent semaine après semaine. La Coupe de France reste quasiment l'unique bouée de sauvetage: Lyon recevra Grenoble (L2) en quarts de finale le 28 février.

De son côté, l'AJA, qui restait sur deux résultats nuls contre Reims (0-0) et à Angers (1-1) mais surtout n'avait plus gagné depuis le 30 octobre face à Ajaccio (1-0), demeure collée au fond du classement (19e). Mais le club icaunais se relance néanmoins: au coup d'envoi, il n'avait gagné qu'un seul de ses dix-neuf ultimes matches de championnat (5 nuls, 14 défaites) dont aucun des dix derniers.

C'est la deuxième victoire pour l'entraîneur Christophe Pélissier qui a succédé à Jean-Marc Furlan le 26 octobre. Auxerre avec 18 points, revient provisoirement à une longueur du premier non relégable Troyes (16e), qui compte un match de moins comme ses autres concurrents directs. En l'absence d'Alexandre Lacazette (14 buts en L1), blessé juste avant la mi-temps contre Lens, Moussa Dembélé a donné l'avantage à l'OL en reprenant victorieusement de la tête un centre donné de l'aile droite par Corentin Tolisso à la suite d'une touche (36). L'avant-centre, en fin de contrat en juin prochain et titularisé en pointe aux côtés du Suédois Amin Sarr, recrue du mercato mais très discret, a inscrit ainsi son troisième but de la saison, son premier depuis le 3 septembre et une victoire sur Angers (5-0). - Lyon apathique, Auxerre transfiguré - Ce but a récompensé la maîtrise de Lyon, timide offensivement, qui n'a obtenu qu'une autre occasion en première période sur une reprise de la tête de Castelo Lukeba sur laquelle le gardien Ionut-Andrei Radu est bien intervenu (17) à la réception d'un centre de Rayan Cherki.