La journée mercato du 6/08: Manchester City pourrait perdre l'une de ses stars, un ancien de l'Antwerp vers le PSG

Julian Alvarez pourrait avoir des envies d'ailleurs. L'Atlético aurait d'ailleurs fait une proposition de contrat à l'Argentin. Les négociations seraient en cours selon Fabrizio Romano. Manchester City aurait accepté une offre de 75 millions d'euros, avec la possibilités de toucher 20 millions supplémentaires en bonus.

Atlético Madrid contract proposal has been sent to Julián Álvarez and his agent Hidalgo, who’s in Europe this week.



Five year contract includes also 100% of the image rights. Negotiations ongoing.



