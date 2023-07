La "MNM" Mbappé, Neymar, Messi: l'insipide puis le fiasco

La fameuse "MNM" qui faisait rêver les supporters du Paris Saint-Germain se disloque sur un fiasco sans jamais avoir enflammé les pelouses: Kylian Mbappé est en guerre ouverte avec le club, Neymar ne cache pas son dépit et Lionel Messi est parti en racontant deux ans de tristesse.

Le PSG qui rêvait d'écrire une légende digne de la "MSN" du FC Barcelone (Messi-Luis Suarez-Neymar) n'a même pas atteint le succès du trio de Liverpool Mohamed Salah-Sadio Mané-Firmino.

La crise actuelle entre Mbappé et le PSG jette une lumière crue sur l'échec de cette politique de stars, quelque fois menée en dépit du bon sens footballistique, "Ney" défendant peu et Messi et "Kyk's" quasiment jamais.

Le meilleur buteur de l'histoire du club (212 buts en 260 matches), qu'il a porté sur ses épaules ces deux dernières saisons, n'est même pas de la tournée au Japon et en Corée du Sud, jusqu'au 3 août, où il figurait pourtant en vedette sur les affiches de chaque match, avec "Ney".