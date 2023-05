"La police a dû intervenir": Gerard Piqué se serait fait frapper par... le frère de Shakira

Jeu de mains, jeu de vilains. Depuis de nombreux mois, le divorce de Gerard Piqué et Shakira affole la toile et la presse. Il faut dire que les deux stars n'ont pas été discrètes à propos de leur mariage, et encore moins à propos de leur séparation.

Selon la journaliste Verónica Bastos de la chaîne télévisée hispanique Telemundo, Piqué était de passage à Miami en Floride, où vit Shakira depuis le divorce. Il aurait profité de son voyage pour passer du temps avec leurs enfants, en allant notamment dans une pizzeria avec eux. Une fois de retour chez Shakira, le ton serait monté entre les deux personnalités publiques. À tel point que Tonino Mebarak, le frère de la chanteuse, s'en serait mêlé et aurait frappé l'ancien joueur du FC Barcelone.