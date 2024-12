"J’ai des problèmes personnels avec lui": Pep Guardiola ironise et s'agace de rumeurs de "conflit" avec Kevin De Bruyne

"Les gens disent que j’ai un problème avec Kevin… Ne pensez-vous pas que j’aimerais faire jouer Kevin en ce moment ? Non, je ne veux pas qu’il joue… Après tout, ce n’est que le joueur le plus talentueux dans le dernier tiers de terrain adverse. Non, non. Je ne le veux pas. J’ai des problèmes personnels avec lui", a ironisé le tacticien espagnol non sans une pointe d'agacement.

"Cela fait 9 ans qu’on travaille ensemble, il m’a offert mes plus grands succès dans ce club. Mais il a aussi été blessé plusieurs mois et il a désormais 33 ans. Il a donc besoin d’un peu de temps pour revenir à son meilleur niveau. Comme la saison dernière, cela se fera pas par pas mais je suis désespéré pour qu’il revienne à son meilleur niveau", a ensuite ajouté Guardiola.

Pep Guardiola: “People say I have a problem with Kevin De Bruyne… DO YOU THINK I WOULD NOT LIKE TO PLAY KEVIN DE BRUYNE?! NO, I DON’T WANT HIM TO PLAY! The most talented player we have in the final third. Nine years together.…”



