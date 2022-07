Le résumé du mercato du 07/07: le Standard annonce sa nouvelle recrue, le Barça "a fait une offre pour Lewandowski"

Les dates :

France : 10 juin au 1er septembre 23h.

Angleterre : 10 juin au 1er septembre 23h.

Italie : 1er juillet au 1er septembre 20h.

Espagne : 1er juillet au 1er septembre.

Allemagne : 1er juillet au 1er septembre.

Belgique : 15 juin au 6 septembre.

LES DIABLES ROUGES

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

Après deux saisons passées à la Juventus, Alvaro Morata revient à l'Atlético Madrid. L'Espagnol qui est aussi passé le Real Madrid et Chelsea ces dernières années s'est dit "très motivé" et a "hâte de commencer l'entraînement".

Le FC Liverpool a annoncé la prolongation du contrat de Joe Gomez. L'Anglais signe un contrat très longue durée de sept année supplémentaire avec son club.

Tottenham continue de se renforcer pour répondre aux exigeances d'Antonio Conte. Les Spurs vont accueillir Clément Lenglet sous forme de prêt. Le joueur viendra pendant un an, sans option d'achat, en provenance du FC Barcelone.

Le FC Barcelone ne lâche pas l'affaire dans le dossier Robert Lewandowski. Le président du club, Joan Laporta, a affirmé que "nous avons fait une offre au Bayern Munich pour signer Lewandowski et nous attendons leur réponse. J'espère qu'elle sera positive". "Je voulais remercier Lewandowski en public pour ce qu'il fait pour nous rejoindre", a encore ajouté le président.

Arturo Vidal est arrivé au Brésil. L'ancien joueur de l'Inter Milan va signer à Flamengo.

Christian Eriksen jouera à Manchester United. Son arrivée sera officielle sous peu, ses avocats sont en train d'examiner les détails du contrat. Il va signer un contrat de trois ans.

Nemanja Radonjic quitte l'Olympique de Marseille et rejoint le Torino en prêt avec obligation d'achat.

Le FC Barcelone a officialisé l'arrivée de Franck Kessié (ex AC Milan) et de Christensen (ex Chelsea). Mais les Catalans ne sont pas encore rassasiés et selon le média Sport, le Barça est en passe de finaliser l'arrivée d'un autre joueur de Chelsea : Marcos Alonso. Le Barça disposerait déjà d'un accord total avec Marcos Alonso pour les trois prochaines saisons et le défenseur est autorisé à partir de Chelsea. Le dossier de Cesar Azpilicueta, voulu par Xavi, est plus compliqué en raison de la somme demandé par les Londoniens pour le transfert du latéral droit, rapportent nos confrères espagnols.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

"La saga Jackson Muleka arrive doucement à son terme", annoncent nos confrères de la DH. L'attaquant va signer définitivement à Besiktas, en Turquie. Le Standard va récupérer la somme qu'il espérait, à savoir 2 millions d'euros.

Si le Standard s'apprête à perdre un joueur, le club liégeois annonce l'arrivée de Frédéric Duplus. Cependant, le joueur de 32 ans "viendra renforcer le secteur défensif de notre équipe SL16 FC (l'équipe des U23, ndlr) en Challenger Pro League", annonce le club dans un communiqué. Le Standard considère sa nouvelle recrue comme "un atout majeur pour aider notre jeune génération à progresser et à atteindre ses objectifs". Chaque équipe U23 pourra aligner un joueur de plus de 23 ans.

Charleroi a prolongé le contrat de son milieu algérien Adem Zorgane jusqu'en 2027, a annoncé jeudi le club carolo. Zorgane, 22 ans, est arrivé à Charleroi durant l'été 2021 en provenance du club algérien de Paradou. La saison dernière, il a joué 36 rencontres pour les Carolos, compilant trois buts et six assists.

L'Union Saint-Gilloise perd un de ses cadres. Kaoru Mitoma a quitté les Saint-Gillois et a rejoint le club anglais de Brighton & Hove Albion. Les deux clubs sont jumelés.

Selon Fabrizio Romano, Anderlecht se serait trouvé son buteur. Les Mauves "devraient signer" Fabio Silva sous forme de prêt pour un an. Le joueur a déjà donné son accord et l'entièreté du salaire du joueur sera à charge des Bruxellois.